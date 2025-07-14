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      Казахстанка выиграла Гран-при "Славянского базара" (видео)

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Алмагуль Батталиева
      Алмагуль Батталиева. Кадр из видео: instagram.com/almushonok

      Казахстанская певица Алмагуль Батталиева стала обладательницей Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни на "Славянском базаре" в Витебске, передает NUR.KZ со ссылкой на "БелТА".

      Сразу после объявления результатов казахстанка поделилась эмоциями с корреспондентом агентства.

      "Я до сих пор не верю, что выиграла. Я безумно счастлива, что именно мне выпала честь увезти эту статуэтку в Казахстан. Я не зря шла к этому 8 лет - проходила национальные отборы, конкуренция у нас невероятная. Казахский народ сам по себе певучий, и каждый, кто сюда приезжал, никогда не возвращался без награды. Это очень почетно", - рассказала артистка.

      Алмагуль также поделилась, что в Беларуси ее встретили очень тепло.

      "Залы полные, аплодисменты стоя, это просто великолепие", - отметила казахстанка.

      Она добавила, что осталась в восторге и от конкурса, и от организации, и от гостеприимства самих белорусов.

      На сайте конкурса указано, что Алмагуль Батталиева родилась 8 октября 1999 в Алматы.

      Училась в Алматинском музыкальном колледже имени П.И.Чайковского, в Казахской национальной академии искусств имени Т.К.Жургенова.

      С детства понимала, что мечтает петь. До занятий вокалом изучала аккордеон и фортепиано.

      C 2021 года состоит в бэнде "SEN BAND". Восемь лет пыталась стать участницей Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск".

      Обладательница стипендии фонда первого президента Республики Казахстан и именной стипендии имени Куляш Байсеитовой.

      Выпускала авторские треки под псевдонимом SAPPHIRE.

      Как сообщает РБК, международный фестиваль искусств "Славянский базар" проходит в белорусском Витебске ежегодно с 1992 года.

      Ключевым событием фестиваля традиционно является конкурс исполнителей эстрадной песни. К участию в нем допускаются артисты в возрасте 18–31 года (для более юных участников проводится отдельный конкурс), уже успевшие зарекомендовать себя и прошедшие предварительный отбор.

      Всего соревнуются не более 20 участников из разных стран мира — по одному исполнителю от страны.

      Напомним, в 2021 году главный приз конкурса песни на "Славянском базаре" выиграла казахстанка Рухия Байдукенова. С победой ее поздравили Касым-Жомарт Токаев и певец Димаш Кудайберген, входивший в состав жюри конкурса.

      В прошлом году победителем конкурса также стал представитель Казахстана Ерназар Жубан.

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