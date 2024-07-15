Казахстанец Ерназар Жубан завоевал первую премию на "Славянском базаре"

Казахстанцу Ерназару Жубану присудили первую премию на "Славянском базаре", который проходил в Витебске. Главный приз завоевала конкурсантка из Молдовы, передает NUR.KZ со ссылкой на БелТА.

Казахстанский артист Ерназар Жубан завоевал первую премию на "Славянском базаре" - XXXIII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2024". При этом Гран-при получила исполнительница из Молдовы Каролина Балан.

Ерназар Жубан. Фото: news.belta.by

Второе место разделили представительница Италии Марьям Танкреди и россиянка Екатерина Кузина. Третью премию вручили белорусу Валерию Чучману и Невене Пейковой из Болгарии.

Выступления конкурсантов оценивали артисты и продюсеры из России, Молдовы, Мексики, Дании и Болгарии. А международное жюри возглавила певица Роза Рымбаева.

Отметим, по информации на официальном сайте фестиваля, Ерназар Жубан родился в 1996 году. Окончил Западно-Казахстанский университет имени М. Утемисова по специальности "Музыкальное образование" и Казахскую национальную академию искусств имени Т. Жургенова по специальности "Эстрадное искусство".

В 2017 году занял первое место в Дельфийских играх. В 2020 году стал финалистом проекта "Х Factor" и победителем международного вокального конкурса "Сарандев". В 2021 году представлял Казахстан в международном конкурсе "XVI - George Grigoriu" в Румынии (первое место).