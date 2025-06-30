"Сердце снова дышит": после отказа от карьеры Торегали Тореали написал новый пост в соцсети
Опубликовано:
Казахстанский исполнитель Торегали Тореали неожиданно заявил, что отказывается от карьеры. Он написал в соцсети, что успокоение ему приносит тишина, передает NUR.KZ.
После известия о болезни певца фанаты желали ему скорейшего выздоровления. Однако никто не ожидал, что артист примет кардинальное решение - отказаться от сцены.
"Все. Я все бросаю. Сцену. Камеру. Песни. Свет. Следующий шаг - тишина", - заявил он накануне. Певец отключил комментарии к своему посту.
Новый пост Торегали оказался не менее загадочным. Он выложил свое черно-белое фото, на котором запечатлелся стоящим у окна с чашкой чая. Можно заметить, что певец заметно похудел.
"В простых вещах есть глубокая истина. Аромат солнца. Смех ребенка. Черный хлеб. День без музыки. Беззвучное утро. В такие моменты сердце снова дышит", - отметил он.
Напомним, в марте концерты Торегали Тореали перенесли из-за болезни певца.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2260635-serdce-snova-dyshit-posle-otkaza-ot-karery-toregali-toreali-napisal-novyy-post-v-socseti/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах