"Сердце снова дышит": после отказа от карьеры Торегали Тореали написал новый пост в соцсети

Казахстанский исполнитель Торегали Тореали неожиданно заявил, что отказывается от карьеры. Он написал в соцсети, что успокоение ему приносит тишина, передает NUR.KZ.

После известия о болезни певца фанаты желали ему скорейшего выздоровления. Однако никто не ожидал, что артист примет кардинальное решение - отказаться от сцены.

"Все. Я все бросаю. Сцену. Камеру. Песни. Свет. Следующий шаг - тишина", - заявил он накануне. Певец отключил комментарии к своему посту.

Новый пост Торегали оказался не менее загадочным. Он выложил свое черно-белое фото, на котором запечатлелся стоящим у окна с чашкой чая. Можно заметить, что певец заметно похудел.

"В простых вещах есть глубокая истина. Аромат солнца. Смех ребенка. Черный хлеб. День без музыки. Беззвучное утро. В такие моменты сердце снова дышит", - отметил он.

Напомним, в марте концерты Торегали Тореали перенесли из-за болезни певца.