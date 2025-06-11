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"Мне стало скучно": Асель Садвакасова рассказала, почему бросила карьеру певицы

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Асель Садвакасова
Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, звезда фильмов "Келинка тоже человек", "Замуж в 30", рассказала в соцсети, почему бросила карьеру певицы, передает NUR.KZ.

У Асель спросили, почему она завершила карьеру певицы, ведь у нее замечательный голос. Садвакасова пела в составе группы "Дауыс International".

"Если честно, стало очень скучно. В последнее время мы не записывали новые песни. Одни и те же гастроли, в общем, "день сурка". Я поняла - либо я ухожу, либо деградирую. И ушла полностью в сферу кино.

Так уж вышло, что я по натуре всегда иду в новое, даже если это новое еще непонятное, но однозначно интересное", - рассказала звезда фильма "Моя большая казахская семья".

Сторис Асель Садвакасовой
Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

Сейчас Асель живет на Бали. Ее приоритет - гармония души и тела, полноценный отдых и йога. Она уже отмечала, что ее новый образ жизни приносит ей умиротворение и спокойствие.

"Пришла на йогу самая первая в 8 утра и сфоткалась в зале", - отметила Асель, показав снимок из зала.

Напомним, Асель Садвакасова рассказала об отношениях с экс-супругом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2254401-mne-stalo-skuchno-asel-sadvakasova-rasskazala-pochemu-brosila-kareru-pevicy/