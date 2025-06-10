"Остаться друзьями не получилось": Асель Садвакасова об отношениях с экс-супругом

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова рассказала в Instagram об отношениях с экс-супругом. Она призналась, что они не смогли остаться друзьями, передает NUR.KZ.

Асель спросили, общается ли она с бывшим мужем - Магжаном Тлеухановым.

"Мы полностью завершили любое общение и достаточно давно. Вначале думали остаться друзьями, но я сразу поняла, что так не получится.

Было бы сложнее прожить горевание, а это самая сложная часть завершения отношений", - призналась Асель.

Однако она заверила, что сейчас ей гораздо легче и она не сожалеет о принятом решении.

"Сожалений больше нет. Все всегда во благо. Я знаю это точно. Это моя глубинная вера, которая не раз подтверждала о правильности того или иного решения.

Самое главное, что после развода, как бы ни было тяжело, именно ментально мне стало лучше - и по здоровью, и по состоянию, и по другим аспектам жизни, а это всегда добрый знак.

Сейчас в моей жизни началась новая глава и я этому очень рада", - поделилась актриса.

Напомним, в конце прошлого года Асель Садвакасова объявила о разводе с мужем - она рассказала, что решение было обоюдным.

Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova