Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Остаться друзьями не получилось": Асель Садвакасова об отношениях с экс-супругом

Опубликовано:

Певица, актриса и продюсер Асель Садвакасова
Певица, актриса и продюсер Асель Садвакасова: Instagram.com / asselsadvakassova

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова рассказала в Instagram об отношениях с экс-супругом. Она призналась, что они не смогли остаться друзьями, передает NUR.KZ.

Асель спросили, общается ли она с бывшим мужем - Магжаном Тлеухановым.

"Мы полностью завершили любое общение и достаточно давно. Вначале думали остаться друзьями, но я сразу поняла, что так не получится.

Было бы сложнее прожить горевание, а это самая сложная часть завершения отношений", - призналась Асель.

Однако она заверила, что сейчас ей гораздо легче и она не сожалеет о принятом решении.

"Сожалений больше нет. Все всегда во благо. Я знаю это точно. Это моя глубинная вера, которая не раз подтверждала о правильности того или иного решения.

Самое главное, что после развода, как бы ни было тяжело, именно ментально мне стало лучше - и по здоровью, и по состоянию, и по другим аспектам жизни, а это всегда добрый знак.

Сейчас в моей жизни началась новая глава и я этому очень рада", - поделилась актриса.

Напомним, в конце прошлого года Асель Садвакасова объявила о разводе с мужем - она рассказала, что решение было обоюдным.

Сторис Асель Садвакасовой
Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2253777-ostatsya-druzyami-ne-poluchilos-asel-sadvakasova-ob-otnosheniyah-s-eks-suprugom/