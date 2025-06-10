"Получилось что-то особенное": Мади Рымбаев сообщил о предстоящей премьере клипа
Опубликовано:
Казахстанский артист Мади Рымбаев рассказал, что скоро выйдет в свет его новый клип на песню "Kezdesu". По словам исполнителя, получилось что-то особенное, передает NUR.KZ.
Мади записал видеообращение к своим подписчикам в Instagram. Он сообщил о скором выходе клипа на песню "Kezdesu", которую презентовал 6 июня.
Молодой артист отметил, что ему важна поддержка меломанов, а также рассказал, что ему очень нравится заниматься творчеством.
"Я надеюсь вам клип понравится. Эта работа нам очень нравится, кажется, что вышло что-то особенное. Конечно, вы сами посмотрите и оцените", - отметил он.
"Мади, вперед, ты так похож на свою прекрасную маму", "Али и Мади - два крыла Розы Рымбаевой, успехов вам", "Какой ты молодец, Мади", - пишут в Сети.
Мы также писали, что Роза Рымбаева оценила новую песню младшего сына.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2253942-poluchilos-chto-to-osobennoe-madi-rymbaev-soobshchil-o-predstoyashchey-premere-klipa/