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"Получилось что-то особенное": Мади Рымбаев сообщил о предстоящей премьере клипа

Опубликовано:

Мади Рымбаев
Мади Рымбаев: instagram.com/madirymbaev

Казахстанский артист Мади Рымбаев рассказал, что скоро выйдет в свет его новый клип на песню "Kezdesu". По словам исполнителя, получилось что-то особенное, передает NUR.KZ.

Мади записал видеообращение к своим подписчикам в Instagram. Он сообщил о скором выходе клипа на песню "Kezdesu", которую презентовал 6 июня.

Молодой артист отметил, что ему важна поддержка меломанов, а также рассказал, что ему очень нравится заниматься творчеством.

"Я надеюсь вам клип понравится. Эта работа нам очень нравится, кажется, что вышло что-то особенное. Конечно, вы сами посмотрите и оцените", - отметил он.

"Мади, вперед, ты так похож на свою прекрасную маму", "Али и Мади - два крыла Розы Рымбаевой, успехов вам", "Какой ты молодец, Мади", - пишут в Сети.

Мы также писали, что Роза Рымбаева оценила новую песню младшего сына.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2253942-poluchilos-chto-to-osobennoe-madi-rymbaev-soobshchil-o-predstoyashchey-premere-klipa/