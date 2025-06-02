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"Летний вайб": Мади Рымбаев сообщил о скором выходе нового трека (видео)

Опубликовано:

Мади Рымбаев
Мади Рымбаев: instagram.com/madirymbaev

Младший сын народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, отечественный исполнитель Мади Рымбаев сообщил в Instagram о скором выходе своего нового трека, передает NUR.KZ.

Артист сообщил, что его песня под названием "Kezdesu" выйдет в свет 6 июня. Он также поделился фрагментом песни.

Пользователи соцсети отметили, что им понравились и песня, и образ Мади на видео.

"О, я буду счастлива, если выйдет этот трек", "Через эту песню я чувствую летний вайб", "Мне нравится", "Ждем 6 июня", "Какой голос", "Фантастика", "Мади топ", "Как мне рубашка Мади понравилась", "Парень мечты", "Очень красивое сочетание цветов, молодец, стараешься, хочешь нравиться своим зрителям", "Красавчик", "Так похож на Розу Рымбаеву, молодец, талантливый", - пишут в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2251296-letniy-vayb-madi-rymbaev-soobshchil-o-skorom-vyhode-novogo-treka-video/