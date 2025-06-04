"Припев красивый": Роза Рымбаева оценила новую песню младшего сына (видео)
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Народная артистка Казахстана, известная певица Роза Рымбаева оценила новый трек младшего сына Мади Рымбаева. Фанаты отметили, что артистка - строгий профессионал, передает NUR.KZ.
На днях Мади Рымбаев сообщил о скором выходе нового трека под названием "Kezdesu". Песня выйдет в свет 6 июня. Мади решил узнать, понравится ли его новая работа маме - певице Розе Рымбаевой. Видео можно посмотреть в его Instagram.
"Реакция мамы на песню "Kezdesu", - отмечено под видео.
Артистка, послушав трек в исполнении сына, озвучила свое мнение.
"Припев красивый. 9, наверное, из 10 дам", - заключила она.
"Такое милое видео, Боже мой! Роза Куанышевна очень объективная", "Если твой первый эксперт - это Роза Рымбаева, то считай, что песня прошла оценку! Пусть твое искусство продолжает расти, Мади", "Такой милый Мади. Роза Куанышевна - строгий профи, правда красивая песня и голос приятный. Браво", - пишут пользователи соцсети.
Мы также писали, что Роза Рымбаева и ее сыновья выпустили новый клип.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2252151-pripev-krasivyy-roza-rymbaeva-ocenila-novuyu-pesnyu-mladshego-syna-video/