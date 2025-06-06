Актер Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса (видео)

Том Круз установил новый рекорд Гиннесса за уникальный трюк, исполненный на съемках последнего фильма "Миссия невыполнима - Финальная расплата", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Книги рекордов.

Отмечается, что в ходе съемок актер выполнил 16 прыжков с вертолета с парашютом, пропитанным зажигательной смесью, который затем воспламенялся.

Как сообщает официальный сайт Книги рекордов, ни один другой актер или каскадер не приближался к такому количеству смертельно опасных прыжков. Круз, известный своей самоотверженностью и желанием выполнять все трюки самостоятельно, смог занять первое место в категории "Самое большое число прыжков с горящим парашютом".

62-летний актер утверждает, что его стремление выполнять трюки самостоятельно делает фильмы более аутентичными. Последняя часть франшизы "Миссия невыполнима" стала настоящим спектаклем зрелищных трюков, что подтолкнуло его к этому рекорду.

Исполнительный редактор Книги рекордов Гиннесса, Крейг Глендей, выразил восхищение самоотверженностью Круза, отметив, что его успех объясняется тем, что он придает огромное значение достоверности выполнения трюков.

"Том не просто играет героев боевиков — он и есть герой боевиков!" - добавил Глендей.

Paramount Pictures также опубликовала видео, в котором запечатлен процесс съемки этого сложного и рискованного трюка.

Ранее мы писали, что актер Том Круз принял участие в передачи олимпийского флага от Парижа к Лос-Анджелесу на церемонии закрытия Игр-2024.

А в 2022 году сообщалось, что семья журналиста, чья статья легла в основу сценария фильма с Томом Крузом "Топ Ган: Мэверик", подала в суд на Paramount Pictures. Родственники автора требуют выплаты части прибыли с проката фильма, а также возмещения других убытков.

Добавим, согласно информации с сайта РБК, Том Круз (полное имя Томас Круз Мапотер IV, англ. Thomas Cruise Mapother IV) - американский актер и продюсер, обладатель трех премий «Золотой глобус» и почетной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, один из самых известных актеров Голливуда.

Он родился в городе Сиракьюз (штат Нью-Йорк) в семье инженера-электрика Томаса Круза Мапотера III и педагога-дефектолога Мэри Ли Пфайффер. У актера есть три сестры: Ли Энн (некоторое время работала агентом брата), Мэриэн и Касс. Круз был воспитан в католической традиции.