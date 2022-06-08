На Paramount подали в суд из-за фильма с Томом Крузом

Том Круз. Фото: instagram.com/tomcruise

Семья журналиста, чья статья легла в основу сценария фильма с Томом Крузом «Топ Ган: Мэверик», подала в суд на Paramount Pictures. Родственники автора требуют выплаты части прибыли с проката фильма, а также возмещения других убытков, передает CNBC.

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Статья израильского журналиста Эхуда Йоная "Лучшие стрелки" была опубликована в 1983 году в журнале California. Студия Paramount Pictures приобрела права на эту статью и выпустила оригинальный фильм "Лучший стрелок" в 1986 году, который стал хитом проката. Спустя 36 лет компания выпустила сиквел фильма "Топ Ган: Мэверик", который стал одним из главных событий кинопроката 2022 года.

Однако сейчас Шош и Юваль Йонай, наследники Эхуда Йоная, утверждают, что они вернули себе авторские права на статью в 2020 году. Соответствующее уведомление было отправлено в студию в 2018 году. По словам братьев, производство фильма было завершено не в 2019 году, как утверждают создатели, а в 2021 году. Уже после передачи авторских прав.

Фильм действительно планировали выпустить в прокат в 2019 году, однако премьера была отложена из-за пандемии COVID-19. Представители Paramount не прокомментировали новость об иске. Согласно данным Comscore, с момента выхода в прокат (27 мая 2022 года) фильм собрал более 546 млн долларов по всему миру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1972963-na-paramount-podali-v-sud-iz-za-filma-s-tomom-kruzom/