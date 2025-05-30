Роза Рымбаева и ее сыновья выпустили новый клип (видео)
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Народная артистка Казахстана, известная певица Роза Рымбаева записала совместный трек с сыновьями Али Окаповым и Мади Рымбаевым. Клип на песню появился в YouTube, передает NUR.KZ.
Артисты проанонсировали музыкальную новинку на своих страничках в Instagram. Клип на песню "Esimde" уже появился в Сети. Фанаты бурно отреагировали на такую новость.
"Поздравляем!", "Прекрасное исполнение", "Молодцы, Али и Мади", "Здорово, как долго мы ждали этого", "Таланты", - пишут пользователи соцсети в комментариях.
Композитором выступил сам Али Окапов, а слова к песне написал Али Сражадин. Режиссер-постановщик клипа Эрнест Зиядинов. Меломаны оценили работу - они насладились не только голосами исполнителей, но живописными местами, в которых был снят клип.
"Хорошая работа, душевно", "Слушаю и не могу сдержать эмоции. Али - мой краш с самого детства и с каждым годом он только вдохновляет еще больше. Музыка, текст, клип - все на высоте! Семья Рымбаевых - это настоящая сокровищница таланта", "У Розы ханым особенный голос", - делятся впечатлениями поклонники после просмотра клипа.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2250501-roza-rymbaeva-i-ee-synovya-vypustili-novyy-klip-video/