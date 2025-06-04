Канат Айтбаев показал фото с Димашем после концерта Лары Фабиан в Лондоне

Отец казахстанского певца Димаша Кудайбергена Канат Айтбаев выложил в соцсети фотографию с двумя сыновьями после концерта Лары Фабиан в Лондоне, передает NUR.KZ.

На фото Канат Айтбаев сидит вместе с двумя сыновьями - Димашем и Мансуром. Все трое улыбаются, глядя в камеру.

"Лондон. Фото после сольного концерта Лары Фабиан", - отмечено под снимком.

Пользователи соцсети заявили, что совместное исполнение Димаша с Ларой Фабиан восхитило их.

"Выступление невозможно красивое! Шикарные голоса! Дуэт потрясающий! Димаш чумовой! Браво! Нет слов!", "Так мило видеть всех троих вместе! Привет из Аргентины", "Все трое выглядят прекрасно! Поздравляю! Спасибо, что поделились фото", "Какое красивое фото!!! Гордый папа двух прекрасных, талантливых сыновей", "Восторг и восхищение! Это было невероятно шикарно! Пожалуйста, можно Лару пригласить на концерт Димаша в Нью-Йорк", - пишут в Сети.

Ранее стало известно, что Димаш встретится с фанатами после выступления на концерте Лары Фабиан в Лондоне. А накануне артист показал, как прошла фан-встреча в Барселоне.