Димаш встретится с фанатами после выступления на концерте Лары Фабиан в Лондоне

Казахстанский певец Димаш Кудайберген встретится с поклонниками в Лондоне сразу после концерта Лары Фабиан, на котором он будет в качестве специального гостя, передает NUR.KZ со ссылкой на DimashNews.

Еще одна новость порадовала поклонников Димаша. Они смогут увидеть его на концерте Лары Фабиан в Лондоне, а после пообщаться в рамках фан-встречи.

"Рады сообщить, что 4 июня, сразу после выступления на концерте Лары Фабиан в качестве специального гостя, Димаш Кудайберген в Лондоне проведет встречу с поклонниками.

Фан-встреча "D & Dears" пройдет в Hilton London Wembley, Grand Ballroom. Начало в 18.00 по местному времени", - отмечено в сообщении.

"Фантастическая удача, Dears", "Поздравляем вас, фанаты в Лондоне", "Божечки! Плюшки не прекращаются! Вот счастье-то для всех, кто там будет!", "Димаш, это будет легендарно", - отреагировали пользователи Instagram.

Напомним, что 26 мая в Алматы Димаш проведет фан-встречу. Мы также писали, что Айым Сейтметова рассказала, как снимали клип Димаша.