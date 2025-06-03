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Димаш Кудайберген показал, как прошла фан-встреча в Барселоне (видео)

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Народный артист Казахстана, отечественный певец Димаш Кудайберген провел фан-встречу в Барселоне. Исполнитель поделился в своем Instagram-аккаунте теплыми кадрами, передает NUR.KZ.

"Видео со встречи в Барселоне", - подписал кадры Димаш.

На них видно, как Димаш и его фанаты вместе поют песни, певец с охотой отвечает на вопросы зрителей в зале, проходится между рядами и приветствует своих Dears.

"Какой прекрасный момент, не могу дождаться встречи с тобой, надеюсь, ты скоро приедешь в Латинскую Америку, мы тебя очень любим", "Встреча в Барселоне была моментом, который мы будем помнить в наших сердцах навсегда. Слушать, как вы говорите и поете на испанском языке, было глубоко волнительно и значимо для всех нас. Это был жест любви и уважения, который мы не забудем", "Такая теплая домашняя атмосфера была на этой фан-встрече, везунчики, кто там был", - отметили в Сети.

Как пишет DimashNews, в Hyatt Regency Barcelona Tower собрались почти 400 человек - это поклонники артиста из Испании, Италии, Мексики, Германии, Латинской Америки, Вьетнама, России, Казахстана и других стран.

Димаш поприветствовал всех на испанском языке. Он выразил благодарность фанатам за поддержку и сказал, что на концерте в ноябре постарается спеть на испанском языке.

Как рассказала журналист Йоланда Гарсия, поприветствовав исполнителя на казахском языке, Dears Димаша в Испании благодаря нему учат казахский язык.

Димаша спросили, не страшно ли, когда мечты сбываются одна за другой? В октябре певец выступит с сольным концертом в Madison Square Garden.

Артист отметил, что для него главное - это не место выступления, а его зрители, которые дарят ему любовь и аплодисменты. Димаш подчеркнул, что благодаря Всевышнему и Dears ему ничего не страшно.

Напомним, 26 мая прошла фан-встреча Димаша в Алматы, певец ответил даже на самые смешные вопросы, а после поделился впечатлениями о встрече.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2251669-dimash-kudaybergen-pokazal-kak-proshla-fan-vstrecha-v-barselone-video/