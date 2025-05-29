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"Незабываемый вечер": Димаш поделился впечатлениями после фан-встречи в Алматы

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский певец Димаш Кудайберген поблагодарил поклонников за незабываемый вечер и теплый прием в Алматы. Артист также анонсировал концерт в Барселоне, передает NUR.KZ.

Димаш написал пост в Instagram, в котором поблагодарил поклонников за теплый прием в Алматы. Он также разместил видео с фан-встречи, где отвечал на вопросы своих фанатов.

"Мои дорогие Dears, благодарю вас за незабываемый вечер! Алматы, спасибо за теплый прием! Встретимся в Барселоне уже совсем скоро", - отметил он.

"Рада была стать частью этого прекрасного вечера! Браво, Димаш!" - написала Зарина Алтынбаева.

"Это была абсолютно чудесная ночь! Сколько талантов на одной сцене!", "Будь счастлив! Удачи! Спасибо за прекрасный вечер в Алматы", "Увидимся в Лондоне и Берлине, Димаш. С любовью из Греции", - написали фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2250159-nezabyvaemyy-vecher-dimash-podelilsya-vpechatleniyami-posle-fan-vstrechi-v-almaty/