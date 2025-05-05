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Кадры со съемок нового комедийного клипа Димаша показала актриса Айым Сейтметова

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Димаш Кудайберген и Айым Сейтметова
Димаш Кудайберген и Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Казахстанская актриса Айым Сейтметова разместила кадры со съемок нового клипа певца Димаша Кудайбергена, в котором снялась вместе со своими родителями, передает NUR.KZ.

"Тау ішінде". Скоро", - написала Айым.

На кадрах можно увидеть Айым в кадре вместе с Димашем, а также ее мамой - известной актрисой Данагуль Темирсултановой. В клипе снялся и отец Айым, актер Азат Сейтметов.

"Спасибо, что поделились, с нетерпением ждем выхода клипа", "Как я рада за Айым", "Какая красивая в Казахстане молодежь, но и папа, и мама тоже", "Очень радует, что наши друг друга поддерживают", - написали пользователи соцсети.

Отметим, что Димаш на днях сообщил о предстоящей премьере нового клипа, режиссером которого стал Галым Асылов.

Певец обратился к фанатам, которые ждут встречи с ним в Алматы 26 мая.

Он отметил, что комедийный клип, в котором снялась любимая казахстанская актерская семья, является своеобразным сюрпризом для поклонников его творчества.

"Премьера выйдет до фан-встречи, чтобы мы могли спеть эту песню всем стадионом 26 мая! Не пропустите!" - заявил Димаш.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2242236-kadry-so-semok-novogo-komediynogo-klipa-dimasha-pokazala-aktrisa-ayym-seytmetova/