Младший брат Димаша снял креативное видео в поддержку объявленного артистом челленджа

Младший брат народного артиста Казахстана, певца Димаша Кудайбергена поддержал объявленный им челлендж в честь выхода комедийного клипа на песню "Тау ішінде", передает NUR.KZ.

Несколькими днями ранее Димаш Кудайберген назвал дату выхода нового клипа и объявил челлендж в соцсетях. Победителя конкурса ждет поездка на сольный концерт артиста в одном из городов мира.

Мансур решил поддержать старшего брата и снять креативное видео, однако сразу предупредил, что в конкурсе он не участвует.

"Видео снято, чтобы повеселиться, добавить свою каплю юмора и парочку идей, которые пришли в голову на высоте вдохновения (или давления, кто знает). Так что не судите строго - судите с улыбкой!" - отметил Мансур.

"Прикольно получилось, Мансур! Главное, что лицо серьезное везде сохранил", "Отличная поддержка", "Молодец, Мансур! Ох и песня цепляющая, напеваю постоянно", "Браво! Для начала совсем неплохо. Хорошо, что этот клип вне конкурса", - оценили старания Мансура в Сети.