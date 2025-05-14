Младший брат Димаша снял креативное видео в поддержку объявленного артистом челленджа
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Младший брат народного артиста Казахстана, певца Димаша Кудайбергена поддержал объявленный им челлендж в честь выхода комедийного клипа на песню "Тау ішінде", передает NUR.KZ.
Несколькими днями ранее Димаш Кудайберген назвал дату выхода нового клипа и объявил челлендж в соцсетях. Победителя конкурса ждет поездка на сольный концерт артиста в одном из городов мира.
Мансур решил поддержать старшего брата и снять креативное видео, однако сразу предупредил, что в конкурсе он не участвует.
"Видео снято, чтобы повеселиться, добавить свою каплю юмора и парочку идей, которые пришли в голову на высоте вдохновения (или давления, кто знает). Так что не судите строго - судите с улыбкой!" - отметил Мансур.
"Прикольно получилось, Мансур! Главное, что лицо серьезное везде сохранил", "Отличная поддержка", "Молодец, Мансур! Ох и песня цепляющая, напеваю постоянно", "Браво! Для начала совсем неплохо. Хорошо, что этот клип вне конкурса", - оценили старания Мансура в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2244810-mladshiy-brat-dimasha-snyal-kreativnoe-video-v-podderzhku-obyavlennogo-artistom-chellendzha/