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Автобус с изображением Димаша перед его днем рождения курсирует по Бразилии

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

В городе Форталеза курсирует автобус с изображением Димаша Кудайбергена. В честь 31-летия казахстанского певца бразильские фанаты продолжили акцию "Dimash on the Road", передает NUR.KZ со ссылкой на DimashNews.

"Самый необыкновенный голос в мире!" - гласит слоган, украшающий бразильский автобус вместе с фото казахстанского артиста. Так фанаты Димаша выразили свою любовь к его творчеству.

Автобус с изображением Димаша курсирует по Бразилии второй год подряд в преддверии дня рождения казахстанского исполнителя.

В этом году его можно увидеть в городе Форталеза, где проживает порядка 2,7 млн человек и который известен своей 300-летней историей и красивыми пляжами.

Автобус с изображением Димаша
Автобус с изображением Димаша. Фото: dimashnews.com

На задней части автобуса также размещен QR-код, помощью которого можно ознакомиться с выступлением Димаша с песней Sos d’un terrien en détress на его Digital Show 2021 года.

А еще на красочном автобусе указаны города, где состоятся ближайшие концерты Кудайбергена - они будут в Барселоне, Берлине и Лондоне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2245215-avtobus-s-izobrazheniem-dimasha-pered-ego-dnem-rozhdeniya-kursiruet-po-brazilii/