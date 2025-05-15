Автобус с изображением Димаша перед его днем рождения курсирует по Бразилии

В городе Форталеза курсирует автобус с изображением Димаша Кудайбергена. В честь 31-летия казахстанского певца бразильские фанаты продолжили акцию "Dimash on the Road", передает NUR.KZ со ссылкой на DimashNews.

"Самый необыкновенный голос в мире!" - гласит слоган, украшающий бразильский автобус вместе с фото казахстанского артиста. Так фанаты Димаша выразили свою любовь к его творчеству.

Автобус с изображением Димаша курсирует по Бразилии второй год подряд в преддверии дня рождения казахстанского исполнителя.

В этом году его можно увидеть в городе Форталеза, где проживает порядка 2,7 млн человек и который известен своей 300-летней историей и красивыми пляжами.

Автобус с изображением Димаша. Фото: dimashnews.com

На задней части автобуса также размещен QR-код, помощью которого можно ознакомиться с выступлением Димаша с песней Sos d’un terrien en détress на его Digital Show 2021 года.

А еще на красочном автобусе указаны города, где состоятся ближайшие концерты Кудайбергена - они будут в Барселоне, Берлине и Лондоне.