"Я буду смотреть его с вами": Димаш анонсировал премьеру своего шоу на больших экранах

Народный артист Казахстана, известный в мире певец Димаш Кудайберген анонсировал в Instagram показ своего сольного шоу Stranger на больших экранах страны, передает NUR.KZ.

Димаш обратился к фанатам своего блога на трех языках с хорошей новостью.

"Дорогие друзья! Уже 27 мая состоится премьера показа моего сольного концерта Stranger во всех кинотеатрах Казахстана! В этот день я тоже буду смотреть его вместе с вами! До скорой встречи в Алматы, Dears", - отметил певец.

Димаш Кудайберген уже говорил, что проведет фан-встречу в Алматы накануне выхода в кинопрокат своего шоу. Фанаты отреагировали на его сообщение.

"Как же круто - видеть Димаша на большом экране с объемным звуком. Поздравляю, Димаш", "Любимый музыкальный блокбастер/опера в кино", "Крутой постер! Думаю, что отражает спокойного, выдержанного Димаша в жизни, и Димаш - огонь на сцене!", "Классно, даст Бог, мы придем", - гласят комментарии.

Мы также писали, что Димаш Кудайберген опубликовал пост в ответ на шутки над ним.