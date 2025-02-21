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Джей Ло во время концерта в Абу-Даби поприветствовала поклонницу из Казахстана

Опубликовано:

Дженнифер Лопес и Бинура
Дженнифер Лопес и Бинура. Кадр из видео: instagram.com/binuraaa

55-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес накануне дала концерт в Абу-Даби. Во время выступления она поприветствовала поклонницу из Казахстана, передает NUR.KZ.

Видео с концерта Джей Ло появилось на странице в Instagram девушки из Казахстана по имени Бинура. Ей удалось не только побывать на концерте любимой певицы, но пообщаться с ней лично.

"Это было невероятно. Небольшая беседа с Джей Ло. Я не знаю, как сегодня смогу уснуть! Я так счастлива!" - призналась казахстанка.

На кадрах видно, как Джей Ло пытается произнести имя поклонницы, ей удается это не сразу. Она узнала, что Бинура приехала из Казахстана и поприветствовала ее.

"Welcome from Kazakhstan!" - сказала Лопес.

Казахстанцы искренне порадовались за Бинуру.

"Вау, это же мечта", "Ух-ты!", "О, как круто", "Красава, сестренка", "Ды ты крутая!", "Не зря английский учила, чтобы пообщаться с Джей Ло", - отреагировали в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2222766-dzhey-lo-vo-vremya-koncerta-v-abu-dabi-poprivetstvovala-poklonnicu-iz-kazahstana/