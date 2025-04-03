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Вера Брежнева собирается в Казахстан с перенесенными ранее концертами

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Вера Брежнева
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Экс-солистка "ВИА Гры" Вера Брежнева сообщила фанатам в Instagram о предстоящем концертном туре. По словам певицы, она выступит в Алматы, Астане и Ташкенте, передает NUR.KZ.

В Алматы концерт Брежневой должен был состояться 12 февраля, в Астане - 16 февраля.

Организаторы сообщили о переносе ее выступлений, добавив, что причина выбора других дат не зависела ни от певицы, ни от организаторов.

Позже Брежнева высказалась о переносе концертов в Казахстане, отметив, что не теряет надежду на встречу с поклонниками ее творчества.

В соцсети Вера поспешила поделиться радостной вестью - она собирается прилететь в Казахстан и Узбекистан.

"Уже скоро! Концерты, которые перенесли с февраля. Спасибо, что сохранили свои билеты. Еще больше соскучилась, еще больше любви, еще больше музыки", - отметила она.

Выступление Брежневой в Алматы запланировано на 30 апреля, 1 мая певица даст концерт в Ташкенте, а 3 мая вновь прилетит в Казахстан и встретится со зрителями в Астане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2232750-vera-brezhneva-sobiraetsya-v-kazahstan-s-perenesennymi-ranee-koncertami/