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Концерты Веры Брежневой в Астане и Алматы перенесли

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Вера Брежнева
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Концерты украинской певицы, экс-солистки "ВИА Гры" Вера Брежневой перенесли в Астане и Алматы. Об этом организаторы сообщили на своей официальной странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Так, концерт, назначенный на 12 февраля в Алматы, перенесли на 30 апреля. А дата выступления Брежневой в Астане перенесена с 16 февраля на 3 мая.

Сообщается, что причина переноса концертов не зависит ни от певицы, ни от организаторов.

"К сожалению, мы столкнулись с проблемами, которые не удалось решить в удобоваримые сроки и сохранить график тура. Мы делали все возможное, но успеть не удалось.

Просим отнестись с пониманием, мы очень ждем наших встреч! Все билеты действительны", - отмечено в объявлении.

"Билеты не продали", "Ну ничего, Вера еще будет с нами", "Новая дата даже лучше. Ждем Веру! Спасибо организаторам за возможность слушать любимые хиты", "Переноса не будет больше, я надеюсь", - высказались в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2220057-koncerty-very-brezhnevoy-v-astane-i-almaty-perenesli/