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"Сложно прокомментировать": Вера Брежнева высказалась о переносе концертов в Казахстане

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Вера Брежнева
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Известная украинская певица Вера Брежнева высказалась о переносе своих концертов в Алматы и Астане - их перенесли на весну. Артистка опубликовала сторис по этому поводу, передает NUR.KZ.

В своем Instagram профиле бывшая участница трио "ВИА Гра" заявила, что для нее новость тоже была неожиданной.

"Незадолго до моего вылета... Даже сложно это прокомментировать. Но меня греет то, что наша встреча все равно состоится. Жду очень", - написала Брежнева.

Позже она поблагодарила фанатов за понимание и поддержку.

Напомним, что концерты украинской певицы, экс-солистки "ВИА Гры" Вера Брежневой перенесли в Астане и Алматы. Об этом организаторы сообщили на своей официальной странице в Instagram.

Так, концерт, назначенный на 12 февраля в Алматы, перенесли на 30 апреля. А дата выступления Брежневой в Астане перенесена с 16 февраля на 3 мая.

Вера Брежнева опубликовала сторис
Сторис Веры Брежневой. Скриншот: instagram.com/ververa

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2220237-slozhno-prokommentirovat-vera-brezhneva-vyskazalas-o-perenose-koncertov-v-kazahstane/