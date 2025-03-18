"Сочиняют небылицы": 79-летний юморист возмутился слухами об отмене его концертов

79-летний российский юморист Евгений Петросян записал видеообращение в Instagram, в котором опроверг информацию об отмене своих концертов в марте, передает NUR.KZ.

Ранее сообщалось, что Евгения Петросяна экстренно госпитализировали. После российские СМИ написали, что артиста уже выписали из больницы.

Петросян возмутился тем, что в некоторых российских изданиях появилась информация, что он якобы отменил свои концерты. Юморист заявил, что "журналюги все перепутали". Их Евгений Петросян не считает "настоящими журналистами, совершающими подвиги".

"Сочиняют про нас небылицы, чтобы взбудоражить население. Это делается предумышленно!" - считает артист.

Он заверил, что чувствует себя хорошо и активно работает. У него продолжительные репетиции, а впереди - многочасовая съемка.

"Дошел слух до меня, что я, дескать, отменил в марте все свои концерты, плохо себя чувствую, пора на покой. Не дождетесь, дорогие друзья, те, кто это говорит!

Даже если я и помру, вы все равно будете меня еще долго-долго слушать, я надеюсь. Нельзя такими пакостями заниматься!" - возмутился он.

Артист считает, что за такое нужно наказывать.

"Работа кипит, а вот такое вот известие: Петросян уже окочурился. Не дождетесь!" - заявил он.