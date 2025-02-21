Беркут анонсировал первый клип своего сына (видео)
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Сын казахстанских артистов Айбека и Виктории Жансеитовых, известных на сцене как Беркут и Аиша, скоро появится на экранах в собственном клипе. Об этом рассказал в соцсети его звездный отец, передает NUR.KZ.
Мы уже рассказывали, что сын Беркута и Аиши покорил своим голосом Казнет. Родители решили снять сыну клип.
Беркут разместил видео в Instagram. В съемках участвовали все члены семьи - Беркут, Аиша, юный артист Зейн, его брат и сестра.
"Снимаем клип для Зейна. Мы с утра здесь ходим", - рассказал певец. Он также добавил, что зрители скоро смогут увидеть клип Зейна на песню "Шайхана".
"Примерная семья", "Аиша родит мальчика", "Очень приятная и красивая семья", "Ну до чего же прекрасные", - отметили фанаты в соцсети.
Отметим, что Беркут и Аиша готовятся стать родителями в четвертый раз.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2222786-berkut-anonsiroval-pervyy-klip-svoego-syna-video/