Беркут анонсировал первый клип своего сына (видео)

Сын казахстанских артистов Айбека и Виктории Жансеитовых, известных на сцене как Беркут и Аиша, скоро появится на экранах в собственном клипе. Об этом рассказал в соцсети его звездный отец, передает NUR.KZ.

Мы уже рассказывали, что сын Беркута и Аиши покорил своим голосом Казнет. Родители решили снять сыну клип.

Беркут разместил видео в Instagram. В съемках участвовали все члены семьи - Беркут, Аиша, юный артист Зейн, его брат и сестра.

"Снимаем клип для Зейна. Мы с утра здесь ходим", - рассказал певец. Он также добавил, что зрители скоро смогут увидеть клип Зейна на песню "Шайхана".

"Примерная семья", "Аиша родит мальчика", "Очень приятная и красивая семья", "Ну до чего же прекрасные", - отметили фанаты в соцсети.

Отметим, что Беркут и Аиша готовятся стать родителями в четвертый раз.