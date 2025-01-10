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Эзотерика

"Очень красивый голос": сын Беркута и Аиши восхитил своим пением Казнет (видео)

Опубликовано:

Беркут и Аиша
Беркут и Аиша. Кадр из видео: instagram.com/berkut_aibekjan

Зейн, сын популярных казахстанских артистов Айбека и Виктории Жансеитовых, более известных как Беркут и Аиша, выпустил собственную песню - трек пришелся по вкусу фанатам, передает NUR.KZ.

Зейн решил пойти по стопам своих знаменитых родителей и вдохновился на пение. Мальчик взял популярную песню "Музыкальная чайхана" ВИА "Ялла" и представил ее казахоязычную версию.

Отдыхая на курорте, Беркут и Аиша сняли для Зейна небольшое видео с исполнением композиции на фоне бассейна и зеленых насаждений.

"Принимайте новую песню", - гласит подпись к публикации.

Голос Зейна тут же расхвалили подписчики в соцсети.

"Молодец", "Вау", "Зейн, как красиво поешь", "Отлично, развивайся в творчестве и дальше", "Как идет ему эта песня", "Здорово, очень хороший голос", "Харизматичный парень", "Прекрасное исполнение", - написали пользователи Сети в комментариях под публикацией.

Недавно фанаты Беркута и Аиши высказали предположение, что в звездном семействе грядет пополнение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2210166-ochen-krasivyy-golos-syn-berkuta-i-aishi-voshitil-svoim-peniem-kaznet-video/

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