"Очень красивый голос": сын Беркута и Аиши восхитил своим пением Казнет (видео)

Зейн, сын популярных казахстанских артистов Айбека и Виктории Жансеитовых, более известных как Беркут и Аиша, выпустил собственную песню - трек пришелся по вкусу фанатам, передает NUR.KZ.

Зейн решил пойти по стопам своих знаменитых родителей и вдохновился на пение. Мальчик взял популярную песню "Музыкальная чайхана" ВИА "Ялла" и представил ее казахоязычную версию.

Отдыхая на курорте, Беркут и Аиша сняли для Зейна небольшое видео с исполнением композиции на фоне бассейна и зеленых насаждений.

"Принимайте новую песню", - гласит подпись к публикации.

Голос Зейна тут же расхвалили подписчики в соцсети.

"Молодец", "Вау", "Зейн, как красиво поешь", "Отлично, развивайся в творчестве и дальше", "Как идет ему эта песня", "Здорово, очень хороший голос", "Харизматичный парень", "Прекрасное исполнение", - написали пользователи Сети в комментариях под публикацией.

Недавно фанаты Беркута и Аиши высказали предположение, что в звездном семействе грядет пополнение.