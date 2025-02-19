"Первый трезвый": Моргенштерн анонсировал мировой тур

Известный рэпер Алишер Моргенштерн, который проходил лечение в реабилитационном центре, анонсировал свой "трезвый" мировой тур. Артист пообещал скоро сообщить даты концертов, передает NUR.KZ.

Несколькими днями ранее вышел в свет рок-альбом Моргенштерна и вызвал бурю эмоций у фанатов. Теперь же они узнали о грандиозных планах рэпера. Он написал об этом в Instagram.

Алишер запланировал гастроли в США, Израиле, Германии, Швеции, Южной Корее, Франции, Таиланде и других странах. Всего в его списке пока числится более 40 городов мира.

"Первый трезвый мировой тур. Даты скоро. Список будет пополняться", - пообещал артист.

"А где Казахстан?", "А где Россия?", "Без СНГ не мировой", "Надеюсь, ты успел отдохнуть", "Когда Минск, братан?", "На трезвую в Бишкек не вариант, да?", "Это слишком круто", "По машинам!" - гласят комментарии под постом.

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