Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Первый трезвый": Моргенштерн анонсировал мировой тур

Опубликовано:

Моргенштерн
Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Известный рэпер Алишер Моргенштерн, который проходил лечение в реабилитационном центре, анонсировал свой "трезвый" мировой тур. Артист пообещал скоро сообщить даты концертов, передает NUR.KZ.

Несколькими днями ранее вышел в свет рок-альбом Моргенштерна и вызвал бурю эмоций у фанатов. Теперь же они узнали о грандиозных планах рэпера. Он написал об этом в Instagram.

Алишер запланировал гастроли в США, Израиле, Германии, Швеции, Южной Корее, Франции, Таиланде и других странах. Всего в его списке пока числится более 40 городов мира.

"Первый трезвый мировой тур. Даты скоро. Список будет пополняться", - пообещал артист.

"А где Казахстан?", "А где Россия?", "Без СНГ не мировой", "Надеюсь, ты успел отдохнуть", "Когда Минск, братан?", "На трезвую в Бишкек не вариант, да?", "Это слишком круто", "По машинам!" - гласят комментарии под постом.

Мы также писали, что рэпер Моргенштерн начал удалять татуировки с лица.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2221925-pervyy-trezvyy-morgenshtern-anonsiroval-mirovoy-tur/