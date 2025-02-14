"Достучался до сердец": Моргенштерн выпустил рок-альбом и вызвал бурю эмоций у фанатов

Известный рэпер Алишер Моргенштерн выпустил новый музыкальный альбом под названием Alisher и произвел фурор серди поклонников его творчества, передает NUR.KZ. передает NUR.KZ.

В альбом вошли пять песен в стиле альтернативного рока. В своем Telegram-канале Моргенштерн рассказал, как создавался альбом, который вышел в свет в ночь на 14 февраля.

"Музон готовили вместе с моим бэндом, собравшись на студии в Грузии, импровизируя и потягивая пивко. Не было использовано ни одного компьютерного звука. Полностью живой альбом.

Вокал записан в одиноких зашторенных комнатах и студиях по всему миру, иногда сквозь слезы (одна из моих популярных истерик случилась как раз на записи).

Полировалась пластинка на чердаке Рехаба в Израиле, инструменты дописывались в Москве, сводилось все братьями-близнецами в Петербурге.

И вот я - сижу на крыше ребы накануне Дня всех влюбленных и жду релиза с чашкой чая. Чудесная штука эта ваша жизнь! Приятного прослушивания", - отметил он.

В Instagram артиста появилась обложка нового рок-альбома.

"Прослушал альбом - очень понравилось, с одной стороны грустно от осознания, что ушла эпоха Моргенштерна, но с другой стороны понимаю, что теперь грядет эпоха Алишера", "Это слишком сильно... Достучался до сердец", "Морген жив", "Трезвый и сильный взгляд", "Столько жизни в этом альбоме", - отреагировали фанаты, не скрывая восхищения.

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