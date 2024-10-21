"Фантастическое исполнение": Димаш и Степан Хаусер вновь восхитили фанатов

Казахстанский певец Димаш Кудайберген поразил дуэтом с известным хорватским виолончелистом Степаном Хаусером - артисты исполнили композицию S.O.S, передает NUR.KZ.

Димаш и Степан встретились в Сингапуре. Димаш спел под аккомпанемент виртуозного виолончелиста, который прославился в дуэте 2CELLOS, исполняя каверы рок-хитов и интерпретации музыки из кинофильмов.

"Боже, как красиво, какой чудесный голос у Димаша, а еще Хаусер прекрасно играет на виолончели", "Чудесная коллаборация", "Прекрасный дуэт", "Джентльмены, вы действительно потрясающие", "Бриллианты", "Фантастическое исполнение", - не смогли сдержать восхищения пользователи соцсети.

Отметим, что это не первое совместное выступление Димаша Кудайбергена и Степана Хаусера. В конце прошлого года артисты уже показывали, как превосходно их таланты дополняют друг друга.

Недавно Димаш порадовал фанатов лирической песней на казахском языке.