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"Голоса и харизма вдохновляют": Say Mo записала фит с узбекской певицей (видео)

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Рухсора Миржалилова и Say Mo
Рухсора Миржалилова и Say Mo. Кадр из видео: instagram.com/say_mo__

Казахстанская исполнительница Say Mo записала фит с узбекской певицей и блогером Рухсорой Миржалиловой. Девушки исполнили трек "Ne Boldy?" и услышали похвалу фанатов, передает NUR.KZ.

В аккаунтах исполнительниц в Instagram появилось короткое видео с отрывком песни "Ne Boldy?". Отметим, что Say Mo сначала сама записала свою версию популярного узбекского хита "Ne bo'ldi", который полюбился слушателям в исполнении Севинч Моминовой.

"Две невероятно талантливые звезды в одном кадре! Ваши голоса и харизма вдохновляют миллионы!", "Прям как Iggy Azalea и Rita Ora в клипе Black Widow", "Запишите теперь новогоднюю песню, будет круто", "Лучшее комбо", "Крутые, этот трек просто для меня, спасибо за этот шедевр", - написали им фанаты.

Напомним, Say Mo в бикини вышла в свет в Таиланде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2200341-golosa-i-harizma-vdohnovlyayut-say-mo-zapisala-fit-s-uzbekskoy-pevicey-video/

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