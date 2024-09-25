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Say Mo записала свою версию популярного узбекского хита (видео)

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Say Mo и Севинч Моминова
Say Mo и Севинч Моминова. Фото: instagram: @say_mo__, @sevinchofficial

Казахстанская хип-хоп исполнительница Say Mo объявила дату релиза своей версии популярной узбекской песни "Ne bo'ldi" Севинч Моминовой - отрывок появился в Сети, передает NUR.KZ.

Say Mo решила придать казахский колорит популярному узбекскому хиту - 27 сентября она представит свою версию композиции в стиле хип-хоп.

Артистка опубликовала отрывок песни вместе с текстом припева, который сочетает фразы на казахском и русском языках.

"Не болды, жаным, просто послушай - ты в моих планах больше не нужен. Посмотри, жаным, кем же я стала, ты в моих планах - лишняя драма.

Квартиру в Ате, квартиру в Дубай - не смотрим на прайс, любойын таңдайм. Мой бывший звонит, мен сені танымайм. “Мен сені сүйем”, не дид? Ойбай!".

"Ждем трек", "Классно вышло, прямо под нее писали", "Огонь", "Красиво как", - написали восхищенные поклонники.

Хит Севинч Моминовой "Ne bo'ldi" вышел в 2019 году и стал популярным не только в Узбекистане, но и на территории Центральной Азии. На YouTube клип на песню суммарно имеет более 140 миллионов просмотров.

В одной из своих последних песен Say Mo признавалась в любви к Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2165625-say-mo-zapisala-svoyu-versiyu-populyarnogo-uzbekskogo-hita-video/

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