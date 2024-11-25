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"Ей это все идет": Say Mo в бикини вышла в свет в Таиланде

Опубликовано:

Say Mo
Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская хип-хоп исполнительница Say Mo улетела в Таиланд - артистка посетила музыкальный фестиваль, одетая лишь в бикини и короткие джинсовые шорты, передает NUR.KZ.

Фотографии в эффектном аутфите исполнительница хита "Не болды" выложила в своем Instagram-аккаунте. Поклонники оценили смелый образ Say Mo, которая в очередной раз гордо продемонстрировала подтянутую фигуру.

Кроме снимков и видео с музыкального фестиваля Rolling Loud, Молдир также поделилась кадрами, снятыми во время ее пребывания на тайском курорте.

"Как она хороша", "Наверное, все влюбились", "Фигура - огонь", "Вау, полегче", "Я тоже хочу туда", "Красота", "Стиль - это Моля", "Ей это все идет", "Наша Мока - огонь", - написали восхищенные фанаты в комментариях под постом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2192189-ey-eto-vse-idet-say-mo-v-bikini-vyshla-v-svet-v-tailande/

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