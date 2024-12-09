Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Димаш Кудайберген получил престижную общественную награду

Опубликовано:

Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Народный артист Казахстана, известный исполнитель Димаш Кудайберген получил еще одну награду. Об этом его поклонникам сообщила команда певца в Instagram, передает NUR.KZ.

Как сообщает DimashNews, 14-я Национальная Премия "Халықтың Сүйктісі – 2024" подвела итоги голосования по 10 номинациям.

Деятелем культуры года вновь признан Димаш Кудайберген, народный артист Казахстана и любимец миллионов музыкальных фанатов по всему миру. Этой престижной общественной награды Димаш удостаивается уже в в четвертый раз.

Отмечается, что торжественная церемония награждения лауреатов по традиции состоится 16 января 2025 года.

Ранее Димаш Кудайберген получил награду международного арабского фестиваля - он был удостоен премии DIAFA в Дубае за вклад в искусство. Он посвятил ее легендарной певице Бибигуль Тулегеновой.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2197953-dimash-kudaybergen-poluchil-prestizhnuyu-obshchestvennuyu-nagradu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie