Димаш Кудайберген получил престижную общественную награду

Народный артист Казахстана, известный исполнитель Димаш Кудайберген получил еще одну награду. Об этом его поклонникам сообщила команда певца в Instagram, передает NUR.KZ.

Как сообщает DimashNews, 14-я Национальная Премия "Халықтың Сүйктісі – 2024" подвела итоги голосования по 10 номинациям.

Деятелем культуры года вновь признан Димаш Кудайберген, народный артист Казахстана и любимец миллионов музыкальных фанатов по всему миру. Этой престижной общественной награды Димаш удостаивается уже в в четвертый раз.

Отмечается, что торжественная церемония награждения лауреатов по традиции состоится 16 января 2025 года.

Ранее Димаш Кудайберген получил награду международного арабского фестиваля - он был удостоен премии DIAFA в Дубае за вклад в искусство. Он посвятил ее легендарной певице Бибигуль Тулегеновой.