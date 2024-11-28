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Димаш Кудайберген получил награду международного арабского фестиваля

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген был удостоен премии DIAFA в Дубае за вклад в искусство. Эта награда ежегодно вручается выдающимся деятелям за вклад в развитие общества, передает NUR.KZ.

Об этом артист сообщил в своем Instagram-аккаунте - он поблагодарил организаторов премии за оказанную ему честь.

"Спасибо DIAFA за награду за вклад в искусство. Спасибо, Дубай", - написал Димаш, гордо позируя с позолоченной статуэткой в руках.

"Престижная премия международного арабского фестиваля (DIAFA)" — это ежегодная церемония награждения, проходящая в Дубае, ОАЭ. Она отмечает выдающихся международных и арабских деятелей за их достижения и вклад в развитие общества и улучшение социальных условий. Первая церемония DIAFA состоялась в 2017 году.

Буквально на прошлой неделе Димаш дал два концерта в рамках мирового турне "Stranger" - его мать показала, как прошло шоу в Германии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2193540-dimash-kudaybergen-poluchil-nagradu-mezhdunarodnogo-arabskogo-festivalya/

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