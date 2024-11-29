Димаш Кудайберген посвятил полученную в Дубае награду Бибигуль Тулегеновой

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген опубликовал обращение, в котором объявил, что награду международного арабского фестиваля посвящает Бибигуль Тулегеновой, передает NUR.KZ.

"Уважаемая Бибигуль Ахметовна!

Разрешите посвятить свою очередную награду, которую я получил на днях, вашему предстоящему 95-летнему юбилею. С детства я восхищался вашим высочайшим искусством, а благодаря вашим материнским и наставническим советам и благословению мне удалось достичь определенных успехов.

Дорогие Dears, уважаемые земляки! От всего сердца хочу поблагодарить вас за все ваши поздравления. Пусть в нашей стране будет мир и благополучие!" - написал Димаш.

Напомним, Димаш Кудайберген был удостоен премии DIAFA в Дубае за вклад в искусство. Эта награда ежегодно вручается выдающимся деятелям за вклад в развитие общества.