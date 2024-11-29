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Димаш Кудайберген посвятил полученную в Дубае награду Бибигуль Тулегеновой

Опубликовано:

Бибигуль Тулегенова и Димаш Кудайберген
Бибигуль Тулегенова и Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген опубликовал обращение, в котором объявил, что награду международного арабского фестиваля посвящает Бибигуль Тулегеновой, передает NUR.KZ.

"Уважаемая Бибигуль Ахметовна!

Разрешите посвятить свою очередную награду, которую я получил на днях, вашему предстоящему 95-летнему юбилею. С детства я восхищался вашим высочайшим искусством, а благодаря вашим материнским и наставническим советам и благословению мне удалось достичь определенных успехов.

Дорогие Dears, уважаемые земляки! От всего сердца хочу поблагодарить вас за все ваши поздравления. Пусть в нашей стране будет мир и благополучие!" - написал Димаш.

Напомним, Димаш Кудайберген был удостоен премии DIAFA в Дубае за вклад в искусство. Эта награда ежегодно вручается выдающимся деятелям за вклад в развитие общества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2194077-dimash-kudaybergen-posvyatil-poluchennuyu-v-dubae-nagradu-bibigul-tulegenovoy/

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