"Все девочки растаяли": исполнивший хит про ландыши Jazzdauren посвятил песню женщинам

Казахстанский исполнитель Жандаурен Аблаев, более известный как Jazzdauren, презентовал новую песню про цветы. Фанаты в соцсети уже оценили трек, передает NUR.KZ.

Ранее исполнитель хита про ландыши показал отрывок новой песни. Теперь же певец порадовал премьерой. Jazzdauren спел в новой песне о трех важных женщинах в жизни - маме, жене и дочери. Их он сравнивает с цветами.

Фанаты тут же отреагировали на музыкальную новинку от любимого исполнителя.

"Какой молодец, каждая женщина мечтает о том, чтобы любимый относился к ней и доченьке как к цветочку - с любовью, нежностью, трепетом. Если бы так было в жизни, не было бы разводов", "Респект, творческого полета души и творческого вдохновения, дорогой", "Ждали эту песню", "Все девочки просто растаяли, услышав слова песни", "Умеет передать простыми словами самые ценные и глубокие чувства", - написали они.

Отметим, что с момента выхода на YouTube песня набрала свыше 50 тысяч просмотров и около двух сотен добрых комментариев.

Напомним, молодой певец Jazzdauren побывал на шоу "Привет, Андрей!", где исполнил свои песни.