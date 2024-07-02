"Хит этого лета, который, я уверен, будет звучать на всех выпускных. Эту песню за 3 месяца прослушали более 80 миллионов раз, и в нашей студии парень, который предлагает дарить женщинам цветы", - представил Андрей Малахов молодого артистка из Казахстана, треки которого взорвали чарты. Зрители пустились в пляс, когда услышали первые аккорды любимого сингла "Дарите женщинам цветы", не удержался и сам Малахов. Жандаурен Аблаев, выступающий под псевдонимом Jazzdauren, исполнил в студии "Привет, Андрей!" сразу две свои песни - хит про ландыши и новую композицию "Песни на кассете". Выпуск был посвящен хитам выпускных, поэтому в зале было много молодежи, которая с воодушевлением восприняла новинку от Jazzdauren. Съемочная группа программы съездила в гости в родной аул восходящей казахстанской звезды, который находится в Западно-Казахстанской области. Его отец показал комнату, где сын занимался музыкой, играл на фортепиано, а также показал награды сына, которые он получал, учась в музыкальной школе. Мужчина рассказал, что сын всегда увлекался музыкой и не расставался с наушниками, когда помогал по хозяйству и пас скот, а порой слишком увлекался ею, что терял овец. "Жандаурен всегда мне помогает, когда я корову дою, он песни поет, мне настроение поднимает, я им горжусь, звездой такой стал", - призналась мама артиста. У Жандаурена есть три младших брата. За дастарханом семья парня исполнила песню про ландыши, которую все его домочадцы знают наизусть. Андрей Малахов спросил артиста, представлял ли он когда-нибудь, что взорвет все хит-парады песней "Дарите женщинам цветы". "Совсем не представлял. Я просто любил музыку и эту песню мы написали от души, сердцем. Мы не представляли, что после этого достигнем какого-то успеха. Я рад, что вы меня пригласили, что песня дошла до сердец всех красивых дам", - признался он.