"О трех важных женщинах": исполнитель хита про ландыши показал отрывок новой песни

Казахстанский певец Жандаурен Аблаев, более известный как Jazzdauren, готовится выпустить еще одну песню про цветы. Отрывок он выложил в Instagram и рассказал, кому посвятил трек, передает NUR.KZ.

Тема цветов в творчестве певца из Уральска продолжает оставаться актуальной. Новая песня Jazzdauren получила название "Три цветочка" - артист спел отрывок и рассказал, кому посвящена композиция.

"Трогательная песня о трех самых важных женщинах в жизни: маме, жене и дочери", - признался Жандаурен Аблаев.

Фанатов исполнителя хита "Дарите женщинам цветы" обрадовала новость о грядущей музыкальной новинке.

"Большой привет из Чили, отличные песни, крепкие объятия", "Какие теплые слова складываются в песни душевные, благодарю тебя за песни и как ты поешь их - трогательно и душевно", "Молодец, наш парень", - написали они в комментариях.

В октябре Jazzdauren своим творчеством призывал всех к миру и дружбе - он выпустил песню под названием "Давайте жить дружно".