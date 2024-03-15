Певица МакSим прокомментировала слухи о приостановке концертной деятельности

Российская певица МакSим развеяла слухи о приостановке концертной деятельности - исполнительница хита "Знаешь ли ты" сказала, что не будет работать на износ, передает NUR.KZ.

МакSим не перестанет гастролировать - певица успокоила фанатов, которых встревожили слухи о том, что она приостановит концертную деятельность. Исполнительница хитов "Мой рай" и "Отпускаю" выпустила официальное заявление по этому поводу в своем Instagram-аккаунте.

"В прессе сейчас активно обсуждается тема того, что я приостанавливаю концертную деятельность и буду выступать только на корпоративах и только под фонограмму! Люди, которые хотя бы минимально следят за моей карьерой, могут заметить, что я всегда выступаю с живым коллективом музыкантов, и по некоторым видео в Интернете можно заметить, что пою я вживую, даже когда лучше было бы фонограмму включить.

Не знаю, откуда моя "любимая" желтая пресса подхватила эту ерунду, но хочу в очередной раз отметить, что все официальные новости и заявления я делаю на своих верифицированных страницах в социальных сетях и в интервью. Как раз недавно я сказала, что концертная деятельность будет, но ставить такое количество мероприятий, как это было раньше, на износ, я больше не буду.

Не теряемся, скоро много новостей и сюрпризов!", - заявила МакSим.

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