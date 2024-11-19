"Человек-сюрприз": Димаш Кудайберген улетел еще в одну страну перед европейскими концертами

Димаш Кудайберген, который на этой неделе выступит в Чехии и Германии, улетел в Венгрию - фото у борта с надписью "Qazaqstan" появилось в аккаунте народного артиста, передает NUR.KZ.

"Я лечу в Будапешт", - поделился с поклонниками Димаш, который буквально накануне активно готовился к концерту в Праге, который состоится уже через три дня.

Народный артист Казахстана запечатлелся у трапа самолета с надписью "Qazaqstan", а также флагом и гербом нашей страны.

"Удачного полета и мягкой посадки", "Будапешт? А мы ждали твоего появления в другой точке Европы. Обожаю твою непредсказуемость! Человек-сюрприз", "Счастливого пути, Димаш", - написали удивленные поклонники творчества артиста.

Недавно Димаш выступил в Елисейском дворце в Париже перед президентами Казахстана и Франции.