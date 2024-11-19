Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Человек-сюрприз": Димаш Кудайберген улетел еще в одну страну перед европейскими концертами

Опубликовано:

Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген, который на этой неделе выступит в Чехии и Германии, улетел в Венгрию - фото у борта с надписью "Qazaqstan" появилось в аккаунте народного артиста, передает NUR.KZ.

"Я лечу в Будапешт", - поделился с поклонниками Димаш, который буквально накануне активно готовился к концерту в Праге, который состоится уже через три дня.

Народный артист Казахстана запечатлелся у трапа самолета с надписью "Qazaqstan", а также флагом и гербом нашей страны.

"Удачного полета и мягкой посадки", "Будапешт? А мы ждали твоего появления в другой точке Европы. Обожаю твою непредсказуемость! Человек-сюрприз", "Счастливого пути, Димаш", - написали удивленные поклонники творчества артиста.

Недавно Димаш выступил в Елисейском дворце в Париже перед президентами Казахстана и Франции.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2189508-chelovek-syurpriz-dimash-kudaybergen-uletel-eshche-v-odnu-stranu-pered-evropeyskimi-koncertami/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie