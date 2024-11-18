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"Какой брутальный образ": Димаш Кудайберген показал подготовку к концертам в Европе

Опубликовано:

Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Народный артист Казахстана готовится продолжить свое мировое турне в Европе. Димаш опубликовал фотографии с репетиции концерта, который скоро пройдет в столице Чехии, передает NUR.KZ.

Несмотря на то, что программа тура "Stranger", в рамках которого Димаш дал множество концертов по всему миру, казалось бы, отточена, казахстанский артист все равно готовится к шоу заблаговременно.

"До концерта в Праге остается пять дней", - отметил Димаш, порадовав фанатов новыми фото с репетиции.

На этой неделе певец даст сразу два концерта - из столицы Чехии он отправится в Данию.

Поклонники расхвалили образ певца, который в этот раз сменил традиционный смокинг на джинсовый ансамбль.

"Какой красивый и брутальный образ! Очень ждем концерт", "Считаные дни и минуты остались. Ждем сильно", "Этот джинсовый костюм тебе очень идет", "Успехов на концерте! Любим", "Хорошие фотографии", - написали восхищенные фанаты.

Недавно в Сети вызвало восхищение рукопожатие Димаша и президента Франции Эмманюэля Макрона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2188671-kakoy-brutalnyy-obraz-dimash-kudaybergen-pokazal-podgotovku-k-koncertam-v-evrope/

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