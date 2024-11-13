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Димаш Кудайберген рассказал, почему ему было важно выступить в Елисейском дворце перед президентами

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген признался в любви к французской культуре и языку - певец поделился видео с недавнего выступления в Елисейском дворце, передает NUR.KZ.

Недавно Димаш выступил в Париже на государственном приеме перед первыми лицами Казахстана и Франции. Артист опубликовал видео с мероприятия, на котором он исполняет кавер на французскую композицию "SOS d’un terrien en détresse".

"Именно с этой песни началась моя международная карьера в 2017 году, после чего меня стали узнавать в разных частях мира. Было большой честью выступить в Елисейском дворце во имя дружбы между нашими странами. Да здравствует мир во всем мире", - написал Димаш.

Перед выступлением народный артист Казахстана признался, что взволнован. Перед тем, как исполнить песню, он признался собравшимся в любви к французской культуре.

"Когда мне было 5 лет, я был самым большим фанатом "Собора Парижской богоматери". Поэтому спасибо большое вам за французскую культуру, а также за французскую публику и язык", - сказал Димаш, поклонившись перед присутствующими.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2186583-dimash-kudaybergen-rasskazal-pochemu-emu-bylo-vazhno-vystupit-v-eliseyskom-dvorce-pered-prezidentami/

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