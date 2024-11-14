Знак уважения: рукопожатие Макрона и Димаша вызвало восхищение в Сети

Димаш Кудайберген опубликовал еще одно видео со своего недавнего выступления в Елисейском дворце – певца лично поприветствовал президент Франции Эмманюэль Макрон, передает NUR.KZ.

Димаш продолжает делиться воспоминаниями с государственного приема в Елисейском дворце, где он исполнил две композиции перед высокими гостями из Казахстана и Франции. Очередное видео, появившееся на странице артиста в Instagram, было снято с ракурса сидящих за столом президентов двух стран - Касым-Жомарта Токаева и Эмманюэля Макрона.

После перфоманса французский лидер лично поприветствовал народного артиста Казахстана - они пожали друг другу руки и обменялись несколькими фразами.

Накануне Димаш Кудайберген рассказал, почему для него было важно выступить в Елисейском дворце - он признался в любви к французской культуре и языку.