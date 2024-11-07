Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Выступление Димаша на государственном приеме в Париже восхитило Карлу Бруни

Опубликовано:

Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: dimashnews.com

Димаш Кудайберген поразил своим выступлением гостей Елисейского дворца в Париже. Туда на государственный прием его пригласил Президент Франции Эммануэль Макрон, передает NUR.KZ.

Видео с выступления появилось на странице Берика Уали, пресс-секретаря президента Казахстана. Димаш исполнил две композиции - французскую песню "SOS d’un terrien en détresse", которая принесла ему славу на проекте "Singer" в Китае, а также казахскую народную "Дайдидау".

Как отметил Уали, обе песни, исполненные перед главами государств, были тепло встречены публикой в Елисейском дворце.

Карла Бруни, супруга экс-президента Франции Николя Саркози, также выразила свое восхищение народным артистом Казахстана.

"Как повезло, что мне выпала честь слушать замечательного казахстанского певца Димаша Кудайбергена. Некоторые голоса уносят нас в другое место, далеко от этой земли, в двух шагах от рая.

Спасибо за то, что Вы есть, Димаш. Спасибо за ваш огромный талант, абсолютную грацию, необыкновенный голос, за вашу простоту и доброту", - написала она в Instagram.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2184363-vystuplenie-dimasha-na-gosudarstvennom-prieme-v-parizhe-voshitilo-karlu-bruni/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie