Выступление Димаша на государственном приеме в Париже восхитило Карлу Бруни

Димаш Кудайберген поразил своим выступлением гостей Елисейского дворца в Париже. Туда на государственный прием его пригласил Президент Франции Эммануэль Макрон, передает NUR.KZ.

Видео с выступления появилось на странице Берика Уали, пресс-секретаря президента Казахстана. Димаш исполнил две композиции - французскую песню "SOS d’un terrien en détresse", которая принесла ему славу на проекте "Singer" в Китае, а также казахскую народную "Дайдидау".

Как отметил Уали, обе песни, исполненные перед главами государств, были тепло встречены публикой в Елисейском дворце.

Карла Бруни, супруга экс-президента Франции Николя Саркози, также выразила свое восхищение народным артистом Казахстана.

"Как повезло, что мне выпала честь слушать замечательного казахстанского певца Димаша Кудайбергена. Некоторые голоса уносят нас в другое место, далеко от этой земли, в двух шагах от рая.

Спасибо за то, что Вы есть, Димаш. Спасибо за ваш огромный талант, абсолютную грацию, необыкновенный голос, за вашу простоту и доброту", - написала она в Instagram.