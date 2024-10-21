"Сама в шоке": Ерке Есмахан рассказала о планах RaiM впервые показать сына на своем концерте

Казахстанская певица Ерке Есмахан рассказала, что ее супруг RaiM готовит сюрприз для фанатов - на предстоящем концерте артист планирует показать сына Ислама, передает NUR.KZ.

"Только сейчас послушала полную версию альбома моего мужа, который скоро выйдет в свет. Я прослезилась. Это чудо! Райым - единственный музыкант в Казахстане, который записывает альбомы", - отметила она, не скрывая своего восхищения.

Ерке напомнила поклонникам, что тоже выступит на концерте мужа, где они вместе исполнят новую песню. Она также призналась, что является фанаткой творчества RaiM.

А его новый клип, который вышел на днях, благодаря поддержке фолловеров уже в трендах YouTube, добавила певица.

"Есть еще слухи, что 3 ноября этого малыша его отец выведет на сцену. Я сама в шоке", - заключила Ерке.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Напомним, Ерке Есмахан рассказала о необычном прозвище, которое ей дал RaiM. А недавно певица появилась в стильном аутфите.