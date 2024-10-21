"Сама в шоке": Ерке Есмахан рассказала о планах RaiM впервые показать сына на своем концерте
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Казахстанская певица Ерке Есмахан рассказала, что ее супруг RaiM готовит сюрприз для фанатов - на предстоящем концерте артист планирует показать сына Ислама, передает NUR.KZ.
"Только сейчас послушала полную версию альбома моего мужа, который скоро выйдет в свет. Я прослезилась. Это чудо! Райым - единственный музыкант в Казахстане, который записывает альбомы", - отметила она, не скрывая своего восхищения.
Ерке напомнила поклонникам, что тоже выступит на концерте мужа, где они вместе исполнят новую песню. Она также призналась, что является фанаткой творчества RaiM.
А его новый клип, который вышел на днях, благодаря поддержке фолловеров уже в трендах YouTube, добавила певица.
"Есть еще слухи, что 3 ноября этого малыша его отец выведет на сцену. Я сама в шоке", - заключила Ерке.
Напомним, Ерке Есмахан рассказала о необычном прозвище, которое ей дал RaiM. А недавно певица появилась в стильном аутфите.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2176917-sama-v-shoke-erke-esmahan-rasskazala-o-planah-raim-vpervye-pokazat-syna-na-svoem-koncerte/