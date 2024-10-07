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Эзотерика

"Пара №1 в Казахстане": Ерке Есмахан рассказала о необычном прозвище, которое ей дал RaiM

Опубликовано:

Ерке Есмахан и RaiM
Ерке Есмахан и RaiM. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Знаменитая пара казахстанских артистов Ерке Есмахан и RaiM показались в вечерних нарядах - образы получили массу положительных откликов в Казнете, передает NUR.KZ.

Ерке и Райым сделали несколько теплых фотографий на лестнице. На певице было закрытое струящееся платье желтого цвета с длинными рукавами, а ее знаменитый супруг был одет в черный классический костюм. Они смотрели друг на друга с любовью и по-разному позировали на камеру.

"Любовь - это место для чувств. Быть замужем, иметь детей... Чтобы супруг был счастлив, достаточно слышать простое, но такое важное слово "Жаным". RaiM ласково называет меня Кики", - написала Ерке.

Сотни пользователей Казнета назвали Есмахан и Бактыгереева самой красивой парой.

"Очень красиво! Будьте счастливы", "Такие сладкие", "Оставайтесь такими же счастливыми", "Пара №1 в Казахстане", "Парни, учитесь у Райыма, как быть мужем и отцом", - написали в комментариях.

Недавно Ерке Есмахан делилась необычными деталями о жизни с RaiM.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2170798-para-1-v-kazahstane-erke-esmahan-rasskazala-o-neobychnom-prozvishche-kotoroe-ey-dal-raim/

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