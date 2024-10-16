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"Все к лицу": Ерке Есмахан появилась в стильном осеннем аутфите

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан, исполнительница хита "Қайда?", поделилась в соцсети новыми фото и поразмышляла на тему любви, доброты и жестокости, передает NUR.KZ.

"Мир спасут доброта и любовь. Все люди - любимые существа. Давайте спасем свою жизнь и жизни других и предотвратим жестокость. Поделитесь, пожалуйста, другими позитивными новостями грустной осени", - отметила она.

На новых фото Ерке запечатлелась стоя на лестнице здания в легком пальто медного оттенка. К аутфиту она подобрала сумочку в тон, лакированные туфельки и черные солнцезащитные очки.

"Вы правы, Ерке, жизнь прекрасна для тех, кто умеет ее ценить", "Что бы ни надела, ей все к лицу", "Красивое у вас кольцо в национальном стиле", "Ну что за ножки", "Стиль, тренд, бренд", - отреагировали в соцсети.

Ранее Ерке Есмахан рассказала о необычном прозвище, которое ей дал RaiM.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2174789-vse-k-licu-erke-esmahan-poyavilas-v-stilnom-osennem-autfite/

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