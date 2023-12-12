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"Это магия": Димаш Кудайберген спел под аккомпанемент виолончелиста Степана Хаусера

Опубликовано:

Степан Хаусер и Димаш Кудайберген
Степан Хаусер и Димаш Кудайберген. Кадр из видео: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген спел под аккомпанемент известного хорватского виолончелиста Степана Хаусера. Видео артист разместил в Instagram, передает NUR.KZ.

На кадрах Димаш изумительно поет, а Степан виртуозно играет на виолончели. Музыкальный дуэт потряс ценителей музыки. Они высказали свое восхищение в комментариях.

Отметим, что Степан Хаусер - всемирно известный хорватский виолончелист, он является участником виолончельного дуэта 2CELLOS, который прославился исполнением мировых хитов.

"Как передать это состояние, что внутри. Состояние радости и блаженства. Это магия. Димаш, плачу снова", "Мечта сбылась. Я услышала дуэт, который давно хотела", "Когда все слова бессильны... Это за пределами человеческого разума. Просто космос", "Димаш может затронуть самые глубины души своим необыкновенным талантом и мастерством", "Вы бесподобная команда!", "Димаш Кудайберген и Степан Хаузер! Голос и виолончель! Невероятное, сказочное звучание!" - гласят комментарии под видео.

Ранее мы писали, что Пласидо Доминго пригласил Димаша Кудайбергена войти в жюри оперного шоу. Димаш также удостоился престижной премии в Сербии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2050358-eto-magiya-dimash-kudaybergen-spel-pod-akkompanement-violonchelista-stepana-hausera/

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