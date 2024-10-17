Димаш Кудайберген порадовал фанатов лирической песней на казахском языке

Народный артист Казахстана, популярный отечественный исполнитель Димаш Кудайберген порадовал поклонников в Instagram исполнением лирической песни на казахском языке, передает NUR.KZ.

Димаш исполнил песню "Рызамын тагдырга" - "Благодарен судьбе" композитора Кайыргали Кожанбаева.

На видео, которое певец разместила в блоге, он стоит под зонтом в черной водолазке, черных штанах и бежевом пальто среди осенних деревьев, покрытых золотыми листьями.

"Спасибо моим друзьям за прекрасный экспромт видео, спасибо невероятному Ренату Гайсину за аранжировку и потрясающему Ерлану Бекчурину за саундпроизводство. Дорогие, надеюсь, вам понравится", - написал он.

Впервые в исполнении Димаша эта песня прозвучала 15 октября на открытии международного турнира по теннису Almaty Open АТР 250.

"Мне очень понравилась песня", "Я люблю тебя, Димаш. Красивый клип, красивая песня", "От его песен и от него самого можно с ума сойти", "Знаешь, ты очень красивый! И это видео можно пересматривать много раз, чтобы полюбоваться тобой, восхититься голосом, рассмотреть краски осени", - написали фанаты.