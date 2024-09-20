"Талантище": театральный образ Жулдыз Абдукаримовой оценили в Сети

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост с фотографиями, снятыми в Атырау в ходе спектакля, в котором она сыграла главную роль, передает NUR.KZ.

В описании к публикации супруга Кайрата Нуртаса назвала театр "бессмертным искусством" и поделилась своими впечатлениями от работы на сцене.

"Независимо от эпохи, уважение к театральному искусству всегда было очень высоким. Работа на сцене требует чистоты помыслов, искренности и любви к профессии. Актер никогда не приходит в театр в поисках больших денег. Случайного человека здесь нет и быть не может.

Только настоящий специалист может заинтересовать аудиторию и навести ее на разные мысли. А театральная публика – это вообще отдельный мир", - написала Абдукаримова.

"Когда мы увидели, как Кайреке вынес тебе цветы на сцену, наши сердца растаяли", "Вы очень красивая, талантливая, будьте всегда счастливы со своей семьей", "Отличная постановка", "Талантище", - написали поклонники в комментариях.

Прошлой ночью Кайрат Нуртас показал личные кадры с женой и детьми в соцсети.